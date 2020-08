Libia: ministro Interno Bashagha, indagine contro di me dovrà essere trasmessa in diretta televisiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo fonti di “Agenzia Nova”, ad aprire il fuoco sarebbero stati uomini della Brigata al Nawasi, una delle principali milizie di orientamento islamista conservatore di Tripoli, da tempo impegnata in una faida con il ministero dell’Interno. “Se la mia presa di posizione di mettermi dalla parte del popolo libico nel rivendicare i loro giusti diritti con mezzi pacifici è stata alla base della decisione e l'oggetto delle indagini, allora ho l’onore di dichiarami pronto a comparire per l’inchiesta e per rivelare i fatti cosi come sono senza abbellimenti o omissioni e di esporre quanto necessario per eliminare qualsiasi dubbio con prove ed indizi. La nostra posizione è basata sui principi della democrazia e dello stato civile che garantisce al suo popolo i suoi diritti costituzionali all’esprimersi e a manifestare”, ha scritto Bashagha in una lettera indirizzata al Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale libico. “Partendo dalla nostra convinzione sulla trasparenza e sui principi democratici, chiedo che la seduta d’inchiesta e il resoconto delle responsabilità sia pubblica e trasmessa dai mezzi di stampa in diretta per evidenziare i fatti dinanzi a voi e al popolo libico, prima e unica fonte di legittimità”, ha sottolineato Bashagha. (segue) (Lit)