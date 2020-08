Libia: ministro Interno Bashagha, indagine contro di me dovrà essere trasmessa in diretta televisiva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lettera il ministro ha ribadito quanto affermato lo scorso 27 agosto, ovvero l’illegittimità delle azioni delle milizie armate che agiscono al di fuori dell’ambito delle forze di sicurezza controllata dal ministero dell’Interno: “La mia rimostranza riguardava le misure di sicurezza emesse da organi armati che non appartengono al ministero dell’Interno e le loro conseguenze che hanno offeso la dignità dei cittadini libici, violato i suoi diritti, versato il suo sangue e terrorizzato e silenziato le voci là dove non vi è alcuna legge”. Nella risoluzione comunicata ieri sera dal Consiglio di presidenza del Gna si legge che il ministro dell’Interno è stato sospeso e posto sotto accusa per la gestione delle proteste in corso nella parte occidentale del Paese e per la violenta repressione, per le dichiarazioni espresse in questi giorni in merito alle manifestazioni e per gli eventi che ne sono conseguiti. "Il ministro dell'Interno Fathi Bashagha sarà rimosso e sottoposto a procedimenti amministrativi", sottolinea la risoluzione. La risoluzione impone a Bashagha di presentarsi davanti alla commissione d’inchiesta entro 72 ore e nomina il viceministro dell'Interno Khalid Ahmad Mazen ministro ad interim. Da domenica a Tripoli sono aumentate le proteste per il peggioramento delle condizioni di vita e la corruzione. Alcune milizie hanno usato armi da fuoco per disperdere i manifestanti e compiuto arresti arbitrari. (segue) (Lit)