Libia: ministro Interno Bashagha, indagine contro di me dovrà essere trasmessa in diretta televisiva (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contenere le manifestazioni nei giorni scorsi il premier del Gna, Fayez al Sarraj ha imposto un coprifuoco di 24 ore per quattro giorni giustificandolo come misura per contrastare il coronavirus. Ieri la Forza di protezione di Tripoli, coalizione di milizie nata nel 2018 e che riunisce quattro diversi gruppi armati della capitale della Libia, ha accusato il ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale (Gna) Fathi Bashaga e la Fratellanza musulmana di “cercare il potere con ogni mezzo”. “Siamo rimasti in silenzio negli ultimi giorni, durante i quali la capitale, Tripoli, è stata testimone di un'ondata di proteste popolari che chiedevano riforme e lotta alla corruzione", si legge in un comunicato stampa ufficiale. Le milizie libiche hanno spiegato che “il malvagio gruppo dei Fratelli Musulmani cerca di raggiungere il potere in qualsiasi modo”, manipolando e le manifestazioni e usandole a proprio vantaggio. Lo dimostrerebbero le “dichiarazioni contrastanti” rilasciate dal ministro dell’Interno “che non sono diverse dalle posizioni contraddittorie prese durante la guerra di Tripoli dello scorso anno". L’alleanza dei gruppi armati libici della capitale afferma di operare “sotto la legittimità del Consiglio presidenziale", l'organo esecutivo riconosciuto dalle Nazioni Unite, e di essere “sempre stata in prima linea nella lotta alla corruzione e ai corrotti”. Il comunicato afferma di sostenere “le richieste del popolo libico” a cui il governo dovrebbe dare “una risposta seria e ferma”. La Forza di protezione di Tripoli è stata fondata il 18 dicembre 2018 e annovera al suo interno la Brigata Tripoli, nota anche come Brigata Rivoluzionaria Tripoli; la Brigata Nawasi, nota anche come Ottava Forza Nawasi; la Forza di intervento di Abu Slim, nota anche come Ghneiwa; e la Brigata Bab Tajura. (Lit)