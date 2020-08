Milano: Piano quartieri, al via lunedì 31 agosto la riqualificazione di via Orti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cura delle strade e dei marciapiedi è fondamentale in una città in cui lo spazio pubblico assume un ruolo sempre più importante nella vita dei quartieri – dichiara l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran –. Lo stiamo vedendo quest'estate, con le strade gremite di tavolini e le aree pedonali animate da ragazzi e bambini. Anche questo intervento, realizzato dall'operatore privato e molto atteso dai residenti della zona, migliorerà la fruibilità e la sicurezza di una via molto apprezzata da milanesi e visitatori che presto si arricchirà anche di un nuovo giardino". Sia l'intervento da parte di MM, sia quello dell'operatore privato, verranno eseguiti attraverso cantieri mobili che si sposteranno con l'avanzamento dei lavori. Si partirà con l'intervento sull'acquedotto nel tratto via Curtatone-via della Commenda per poi proseguire, a partire da gennaio, con la sistemazione superficiale del medesimo tratto, l'intervento sui sottoservizi nel tratto via della Commenda-corso di Porta Romana e il restyling stradale dello stesso. La durata complessiva dei lavori è di circa 300 giorni. (Com)