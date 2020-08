Turchia: Pd Roma, morte Timtik ferita diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La morte in Turchia dell'avvocata Ebru Timtik, dopo 238 giorni di sciopero della fame per chiedere un processo giusto, è una ferita al cuore dei diritti che riguarda tutti noi. Ebru Timtik era stata arrestata insieme ad altri 18 avvocati e condannata a 13 anni per il reato di terrorismo per aver difeso persone accusate di terrorismo". Lo affermano, in una nota, Andrea Casu, segretario Pd Roma, e Cristina Michetelli, responsabile giustizia Pd Roma, in una nota. "Come Partito democratico di Roma - continua la nota - esprimiamo pieno sostegno alla battaglia per un processo giusto per cui ha perso la vita e ci stringiamo al fianco di Aytac Unsal, anche lui in sciopero della fame da febbraio, e di tutti gli avvocati che in Turchia si stanno battendo con coraggio per la difesa dei diritti umani e dei pilastri della democrazia. È una battaglia cruciale che ha bisogno di tutto il sostegno della comunità internazionale, delle Istituzioni e delle forze politiche e sociali." (Com)