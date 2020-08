Fase 3: Fapi, governo dimostri attenzione verso imprese e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, afferma che "la ripresa economica passa dalle riforme che il governo saprà mettere in campo nei prossimi mesi". In una nota poi aggiunge: "L'autunno sarà caldo anche per la fine della cassa integrazione Covid, con tante imprese che dopo mesi di difficoltà e mancanza di liquidità, qualora non dovessero giungere sostanziali iniziative di rilancio economico, non esiteranno a cancellarsi dal registro imprese. È necessario - prosegue il leader della Fapi - aprire subito un confronto sulle priorità che riguardano lavoro ed imprese. Il governo dimostri attenzione vera verso coloro che accettano quotidianamente il rischio d'impresa e sono i primi contribuenti dello Stato".(Com)