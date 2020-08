Cultura: comune Anzio, fino al 15 settembre visite a Villa di Nerone e Archeotour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di "AnzioEstateBlu2020", pianificato dall'amministrazione De Angelis, "è anche storia e cultura, con le visite libere e guidate al parco archeologico della Villa di Nerone, aperto tutti i giorni, con ingresso contingentato ed in sicurezza, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 17.00 alle 19.30". È quanto si legge in una nota del Comune di Anzio. "Fino al 15 settembre - spiega il comunicato - tutti i giovedì e sabato, dalle ore 17.00, con partenza da piazza Cesare Battisti - aggiunge - è in programma Archeotour 2020: visita guidata al Museo civico archeologico, al Museo dello sbarco, al parco del Vallo Latino Volsco, al Teatro romano, alla Cisterna romana ed al Parco archeologico della Villa di Nerone. Per tutte le informazioni turistiche, in Piazza Pia 19, tutti i giorni dalle ore 18.00 alle 23.00, è aperto l'Ufficio del turista e del cittadino, gestito direttamente dal personale del Comune". (Com)