Amministrative: Pacifico (M5s), a Latina capo politico smentisca accordo su riconferma Coletta o lascio Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Latina del Movimento cinque stelle, Marinella Pacifico, contesta in una nota quanto scritto dal quotidiano "LatinaOggi" sulle "dinamiche" del M5s del posto. Nell'articolo, scrive Pacifico, "si prospetta un accordo 'ammucchiata' per la riconferma del sindaco Coletta, passato alla storia come il peggior sindaco. L’accordo, sarebbe condotto da senatori eletti su altri territori e abituati al pascolo abusivo, senza coinvolgere il senatore del posto, ovvero me medesima. Siffatta procedura, se veritiera - spiega la senatrice - pone dei seri dubbi sulla mia permanenza nel Movimento. Va da sé, che qualora il capo politico non intervenga repentinamente con una smentita all’articolo, prenderò tutte le misure necessarie per affrontare la sfida elettorale per l’elezione del sindaco a Latina. Tenendo fermi - conclude - alcuni punti: no abigeato politico, no accattonaggio politico". (Com)