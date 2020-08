Camera: martedì audizione Gentiloni su Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì primo settembre alle ore 10.30, le commissioni riunite Bilancio e Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, svolgono l'audizione in videoconferenza del Commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery fund. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta sulla webtv. (Com)