Milano: aggredisce agenti, arrestato 43enne senza fissa dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 43enne italiano senza fissa dimora è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e indagato a piede libero per maltrattamento sugli animali e oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. Gli agenti della Polizia sono intervenuti ieri alle 12.46 in via Mazzini, in seguito alle segnalazioni di alcuni passanti per il comportamento molesto del 43enne. Cercando di calmare l'uomo i poliziotti sono stati aggrediti e hanno riportato una prognosi di 3 giorni. Il 43enne inoltre è stato trovato in possesso di tre zaini e dentro uno di questi è stato trovato un gatto che è stato consegnato alla sezione veterinaria dell'Ats. (Rem)