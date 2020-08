Difesa: Giappone e Usa concordano sviluppo di un nuovo sistema missilistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa giapponese, Taro Kono, e il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, hanno concordato di cooperare ulteriormente allo sviluppo di un nuovo sistema di difesa missilistica. È quanto riferisce l'agenzia di stampa giapponese “Kyodo”. L'accordo è stato raggiunto durante un incontro tra le due parti avvenuto oggi nell’isola di Guam e incentrato sulla cooperazione e il partenariato in materia di sicurezza, nonché sulle questioni regionali. Le due parti hanno inoltre discusso della situazione nella Cina orientale e nel Mar cinese meridionale in relazione all'aumento dell'attività di Pechino nella regione e hanno convenuto sull'inammissibilità di modificare unilateralmente lo status quo con la forza, nonché sull'importanza delle leggi e della libertà di navigazione. Esper ha già tenuto una videoconferenza con Kono all’inizio dello scorso luglio con l’omologa australiana Linda Reynolds, nel corso della quale è stata riaffermata la “forte opposizione” a qualsiasi azione che possa alterare lo status quo o aumentare le tensioni nel Mar Cinese Orientale e nel Mar Cinese Meridionale. L’incontro è avvenuto dopo che lo scorso giugno Tokyo ha deciso di sospendere i piani per il dispiegamento del sistema di difesa missilistica Usa Aegis Ashore sul proprio territorio a causa degli eccessivi costi, dal momento che sarebbe costato al budget di Tokyo circa 1,86 miliardi di dollari per risolvere i problemi tecnici esistenti.(Git)