Milano: Polizia arresta 5 persone per droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di questa settimana, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno arrestato 5 persone per spaccio di droga. Lunedì 24 agosto, i poliziotti, transitando in Piazza Trento, hanno notato un'autovettura in sosta: al posto di guida vi era un ragazzo italiano e, seduto sul lato passeggero, un cittadino del Gambia di 32 anni, irregolare e con numerosi precedenti penali e di polizia che, dopo avere confabulato e consegnato qualcosa è sceso repentinamente. I poliziotti hanno fermato e controllato le due persone: il cittadino gambiano aveva appena venduto un involucro con 5 grammi di marijuana per 30 euro previo appuntamento telefonico. Perquisito, lo straniero è stato trovato in possesso di mezzo etto di marijuana e mille euro in contanti provento dell'attività illecita ed è stato arrestato. L'acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura con ritiro immediato della patente di guida. Nel tardo pomeriggio di martedì 25 agosto, durante un servizio antispaccio predisposto nella zona di Piazzale Corvetto, gli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino marocchino classe 1989, irregolare e pregiudicato per avere ceduto della cocaina ad un ragazzo italiano del 1985. Addosso aveva altre dosi e 200 euro in contanti, frutto dell'attività di spaccio. (segue) (Com)