Milano: Polizia arresta 5 persone per droga (2)

- Nella giornata di giovedì 27, la Squadra Mobile ha organizzato un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in zona Garibaldi Venezia, nelle aree della movida e delle stazioni ferroviarie. In via Panfilo Castaldi è stato arrestato un 28enne italiano, pregiudicato, per avere venduto della cocaina a un cliente di 40 anni. Anche in questo caso la cessione è avvenuta dopo un contatto telefonico a seguito del quale il pusher è salito a bordo dell'autovettura dell'acquirente per perfezionare la "compravendita". In Piazza Duca D'Aosta, invece, davanti alla Stazione Centrale, è finito in manette un cittadino della Guinea per avere ceduto due dosi di cocaina a un acquirente italiano. Ieri venerdì 28 agosto in Corso Garibaldi, infine, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino della Guinea per spaccio di cocaina: gli agenti avevano visto pusher e acquirente confabulare su una panchina e, a scambio effettuato, si erano separati. Lo spacciatore, a passo svelto, aveva raggiunto un connazionale in via Moscova al quale ha poi passato i soldi ricevuti per la vendita della cocaina e che è riuscito a far perdere le proprie tracce. (Com)