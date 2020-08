Perù: coronavirus, quarantena "mirata" estesa fino al 30 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Perù ha annunciato un’estensione dello stato di emergenza e della quarantena “mirata” fino al 30 settembre, nel contesto della crisi sanitaria legata alla pandemia del nuovo coronavirus. La quarantena, riferisce la stampa locale, verrà applicata in 4 dei 24 dipartimenti del paese e il 46 province di altre giurisdizioni. I dipartimenti in cui verrà applicata la quarantena totale sono quelli di Cusco, Moquegua, Puno e Tacna, tutti nel sud. In tutto il paese si mantiene in vigore il coprifuoco notturno dalle 22 alle 4 del mattino, mentre nei territori sottoposti a quarantena il coprifuoco si applica dalle 20 alle 4 del mattino. La domenica resta in vigore in tutto il paese il coprifuoco per tutta la giornata. Con oltre 620 mila casi, il Perù è il secondo paese in America Latina per numero di contagi, dopo il Brasile. (Mec)