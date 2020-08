Roma: tenta di prendere metro C senza mascherina e biglietto, denunciata straniera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ragazza nigeriana del '97 è stata denunciata dai carabinieri di Tor Bella Monaca per interruzione di pubblico servizio. In particolare la donna è stata bloccata dal personale Atac alla stazione della metro C Bolognetta mentre tentava di salire su un convoglio senza mascherina. Una volta allontanata la 23enne si è recata alla vicina stazione Finocchio dove è stata sorpresa non solo senza dispositivo di protezione ma anche senza biglietto. Il servizio sulla metro C è stato interrotto per circa venti minuti e la donna denunciata dai militari chiamati dagli addetti Atac. (Rer)