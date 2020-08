Germania: Zampa (Pd) su manifestazioni anti Covid, incomprensibile negare esistenza virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni di protesta in a Berlino contro le restrizioni legate all'emergenza coronavirus "mi lasciano interdetta perché non capisco cosa significhi negare l'esistenza del Covid". Lo ha detto in un'intervista a Rainews24 la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa che non ritiene ritiene utili le proteste. "Tantomeno presentarsi senza mascherina e assembrati, perché la Germania non ha numeri bellissimi", ha aggiunto. (Rin)