Libia: missione Onu esprime preoccupazione per repressione manifestazioni Tripoli

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha espresso la sua preoccupazione per la repressione delle manifestazioni in corso dallo scorso 23 agosto nella capitale libica Tripoli e in altre città della Tripolitania. “La Libia sta assistendo a una drammatica serie di eventi che sottolineano l'urgente necessità di tornare a un processo politico completo e inclusivo che soddisfi le aspirazioni del popolo libico per un governo rappresentativo, dignità e pace. Unsmil invita alla calma, all'applicazione dello Stato di diritto e alla salvaguardia dei diritti di tutti i cittadini che devono esprimere pacificamente le proprie opinioni”, si legge in una nota della missione Onu in Libia. “In tutta la Libia, l'Unsmil sta registrando un aumento delle segnalazioni di violazioni dei diritti umani, inclusi arresti e detenzioni arbitrarie, restrizioni alla libertà di movimento e di espressione, nonché del diritto di riunione pacifica e protesta”, afferma la missione Onu. “A Tripoli, l'Unsmil è preoccupata per l'uso eccessivo della forza contro i manifestanti e per l'arresto arbitrario di un certo numero di civili. L'Unsmil è inoltre fortemente preoccupata per le segnalazioni di violazioni e abusi dei diritti umani in corso a Sirte, tra cui l'uccisione di un civile, l'arresto arbitrario di diverse altre persone e l'ingresso forzato illegale in proprietà private”, si legge nel messaggio. “L'uso prolifico di incitamento all'odio e incitamento alla violenza sembra non fa che dividere ulteriormente i libici, aumentando la polarizzazione della popolazione e lacerando il tessuto sociale del Paese a scapito di una soluzione intra libica della crisi”, conclude Unsmil.(Lit)