Anzio: attivo servizio navetta gratuito da centro ad aree parcheggi viale Antium e La Piccola

- Fino a domenica 30 agosto, dalle ore 20:20 all'una di notte, "è attivo il servizio navetta, istituito dall'amministrazione De Angelis, che, gratuitamente, ogni trenta minuti, collega le aree parcheggio di viale Antium ad Anzio Due e La Piccola, a ridosso della stazione ferroviaria, con il centro cittadino. Il servizio navetta, in totale sicurezza, con la stessa fascia oraria, sarà attivo anche nei giorni di sabato 5 e domenica 6 settembre". È quanto si legge in una nota del comune di Anzio. Queste le fermate navetta gratuita (aree gratuite parcheggio veicoli - centro cittadino): parcheggio Quartiere Europa, parcheggio La Piccola, via Fanciulla d’Anzio (Faro), piazza della Pace e piazza Cesare Battisti.(Com)