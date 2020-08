Fase 3: Zampa (Pd), conosciamo meglio Covid, controllo attento affiché focolai non diventino incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla ripresa d'autunno e la convivenza con il Covid "l'elemento più confortante è che sappiamo con che tipo di fenomeno abbiamo a che fare". Lo ha detto in un'intervista a Rainews24 la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa. "C'è una discreta certezza di poter gestire le cose in modo più efficace di quanto è avvenuto e anche con risultati migliori. Soprattutto c'è un controllo molto attento dei numeri e dei focolai. Bisogna fare in modo che non diventino incendi", ha chiarito. (Rin)