Migranti: Unhcr e Oim chiedono sbarco urgente persone salvate nel Mediterraneo centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) chiedono lo sbarco immediato di oltre 400 rifugiati e migranti soccorsi ed attualmente a bordo di tre navi nel Mediterraneo centrale. Lo riferisce un comunicato stampa congiunto delle due agenzie Onu. “Un gruppo di 27 migranti e rifugiati, fra cui una donna incinta e dei bambini, partiti dalla Libia, sono a bordo della Maersk Etienne da un periodo inaccettabile di tre settimane dal loro salvataggio, avvenuto il 5 agosto. Occorre trovare una soluzione e fornire urgentemente alla nave un porto sicuro per lo sbarco”, si legge nel comunicato stampa. “Una petroliera commerciale non può essere considerata un luogo adatto a trattenere persone bisognose di assistenza umanitaria o che potrebbero aver bisogno di protezione internazionale. Una volta raggiunta la terraferma potranno essere attuate le misure appropriate di prevenzione del Covid-19”, precisa la nota. “Oltre 200 rifugiati e migranti soccorsi devono esser urgentemente trasferiti e sbarcati dalla nave di ricerca e soccorso dell'Ong Louise Michel, che è attualmente ben oltre la sua capacità di trasporto sicuro dopo aver effettuato un salvataggio all'alba di questa mattina. Eventuali ritardi potrebbero mettere a rischio la sicurezza delle persone a bordo, equipaggio compreso”, affermano Unhcr e Oim. “Anche altre 200 persone soccorse che si trovano a bordo della nave dell'Ong Sea Watch 4 dovrebbero essere prontamente dotate di un porto sicuro. L'imperativo umanitario di salvare vite umane non dovrebbe essere penalizzato o stigmatizzato, specialmente in assenza di sforzi dedicati da parte degli Stati”, afferma la nota. (segue) (Com)