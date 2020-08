Migranti: Unhcr e Oim chiedono sbarco urgente persone salvate nel Mediterraneo centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La mancanza di un accordo su un meccanismo di sbarco regionale, da tempo invocato da Unhcr e Oim, non può essere una scusa per negare a persone vulnerabili un porto sicuro e l'assistenza di cui hanno bisogno, come previsto dal diritto internazionale. Le discussioni su una tale proposta che si erano arenate dovrebbero essere riprese urgentemente, soprattutto alla luce dei continui stand-off sulle operazioni di sbarco. La chiarezza e la prevedibilità sono nell'interesse immediato e a lungo termine di tutti", affermano le due agenzie Onu. "È fondamentale che gli altri Stati membri dell'Ue forniscano maggiore sostegno ai Paesi in prima linea nell'accogliere coloro che arrivano via mare nel Mediterraneo. Una solidarietà significativa dovrebbe essere espressa attraverso l'impegno e la messa a disposizione di posti per il trasferimento e attraverso il sostegno ad una procedura accelerata, in linea con gli standard internazionali, per identificare le persone che hanno bisogno di protezione internazionale e quelle che hanno bisogno di altre forme di protezione, come i bambini non accompagnati e le vittime della tratta", si legge nel comunicato stampa. Le due agenzie Onu osservano che è anche importante consentire un rimpatrio rapido per coloro che desiderano tornare nei loro Paesi d'origine o che vengano valutati non bisognosi di protezione internazionale e di altre forme di protezione.