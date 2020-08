Migranti: Unhcr e Oim chiedono sbarco urgente persone salvate nel Mediterraneo centrale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine Unhcr ed Oim esprimono profonda preoccupazione per la continua assenza di un meccanismo di ricerca e soccorso dedicato, guidato dall'Ue nel Mediterraneo centrale. “Con un numero relativamente inferiore di navi di Ong rispetto agli anni precedenti, il divario viene colmato sempre di più da navi commerciali. È fondamentale che sia loro permesso di sbarcare rapidamente le persone soccorse, poiché in assenza di procedure tempestive, i capitani delle navi commerciali potrebbero essere dissuasi dal rispondere alle richieste di soccorso per paura di rimanere bloccati in mare per giorni o settimane”, conclude la nota. (Com)