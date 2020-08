Eurasia: portavoce Cremlino, nessuna decisione su eventuale spostamento vertice Uaeu da Minsk a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è stata presa alcuna decisione riguardo all’eventualità di trasferire in Russia il prossimo vertice dei leader dell'Unione economica eurasiatica (Eaeu), che dovrebbe svolgersi a Minsk, in Bielorussia, il prossimo autunno. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov. “Non ci sono state decisioni del genere”, ha detto Peskov, citato dall’agenzia “Sputnik”. Il riferimento è ai disordini scoppiati in Bielorussia dopo le elezioni presidenziali del 9 agosto che hanno visto la rielezione per un sesto mandato del presidente in carica Alexander Lukashenko. Secondo i dati diffusi dalla Commissione elettorale centrale, il presidente in carica Lukashenko ha ottenuto l'80,1 per cento dei voti contro il 10,12 per cento dell’esponente dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya. Quest’ultima si è tuttavia rifiutata di riconoscere i risultati delle elezioni, ha lasciato la Bielorussia ed è attualmente in Lituania. Dopo le elezioni diverse proteste sono scoppiate nella capitale Minsk e in molte altre città del Paese, portando a scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.(Rum)