Bielorussia: Putin, Mosca riconosce la legittimità delle elezioni del 9 agosto

- La Russia riconosce la legittimità delle elezioni presidenziali del 9 agosto in Bielorussia. Lo ha dichiarato oggi il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista al canale televisivo “Rossija 1”. "Le autorità bielorusse hanno invitato l'Osce Oihr (Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani) a partecipare al monitoraggio delle elezioni. Perché non è arrivato? Questo ci fa subito pensare che, di fatto, una posizione sui risultati di queste elezioni era già stato formulato. Pertanto, qualcuno potrebbe dubitare dei risultati, ma ho tutte le ragioni per dubitare del fatto che coloro che dubitano (dei risultati elettorali) siano stati del tutto onesti”, ha detto Putin. “Pertanto, partiamo dal presupposto che le elezioni si sono svolte. Noi – io l'ho fatto subito – ne abbiamo riconosciuto la legittimità. E come sapete, mi sono congratulato con Alexander Grigorievich Lukashenko per la sua vittoria in queste elezioni. Questo è tutto”, ha aggiunto Putin. Nei giorni scorsi il capo del Cremlino ha annunciato la creazione di una riserva di forze dell'ordine, su richiesta del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, precisando tuttavia che al momento non è necessario un intervento in Bielorussia. "Nel quadro del Trattato sull'Unione di stati (di Russia e Bielorussia), e nel quadro del Trattato sulla sicurezza collettiva (Csto), ci sono articoli pertinenti che affermano che tutti gli Stati membri di queste organizzazioni, dovrebbero aiutarsi a vicenda nella protezione della sovranità, dei confini esterni e della stabilità", ha detto Putin nel corso di un'intervista all'emittente "Rossija 24". (segue) (Rum)