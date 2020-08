Bielorussia: Putin, Mosca riconosce la legittimità delle elezioni del 9 agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito, ha proseguito il presidente russo, “abbiamo degli obblighi nei confronti della Bielorussia e Lukashenko ha sollevato la questione. Vorrebbe che gli fornissimo assistenza adeguata, se necessario. Ho detto che la Russia adempirà a tutti i suoi obblighi. Mi ha chiesto di formare una certa riserva di agenti delle forze dell'ordine e l'ho fatto. Ma abbiamo anche convenuto che non verrà utilizzata fino a quando la situazione non sarà fuori controllo, fino quando estremisti - voglio sottolinearlo, elementi che si nascondono dietro slogan politici - non varcheranno determinati confini e non inizieranno ad aggredire: ad appiccare il fuoco ad automobili, case, banche, tentando di sequestrare edifici amministrativi e così via". Secondo Putin, nella conversazione avuta con Lukashenko, "siamo giunti alla conclusione che non c'è bisogno di questo al momento e spero che non ve ne sarà: quindi non useremo questa riserva". Il presidente ha inoltre affermato che l'arresto degli oltre 30 cittadini russi in Bielorussia è il prodotto di un'azione dei servizi speciali di Ucraina e Stati Uniti, i quali hanno "trascinato" dei cittadini russi a Minsk. "Questa è un'operazione dei servizi speciali ucraini insieme a quelli statunitensi, e lo dico sulla base di un'informazione affidabile", ha dichiarato il capo dello Stato, in riferimento all'arresto a fine luglio di 32 presunti mercenari russi in Bielorussia. (Rum)