Libano: il Consiglio di sicurezza Onu rinnova il mandato della missione Unifil

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rinnovato per un anno il mandato della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite riducendo il numero massimo di forze impiegate da 15.000 a 13.000. Il taglio soddisfa una richiesta espressa dagli Stati Uniti, ma non influisce sul potenziale della Missione, considerando che il numero di effettivi non supera al momento i 10.500 militari. In un messaggio sul suo profilo Twitter, il generale italiano Stefano Del Col, comandante e capo della missione Unifil ha accolto con favore l'adozione da parte del Consiglio di sicurezza della Risoluzione 2539 che proroga il mandato della missione Onu per un anno. “Il sostegno unanime del Consiglio di sicurezza a Unifil rafforza la nostra determinazione a perseguire i nostri con rinnovato vigore insieme alla parti”, ha dichiarato il generale Del Col. (Res)