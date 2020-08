Milano: Fidanza (Fd'I), in via Castelbarco altra ciclabile inutile e pericolosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'europarlamentare di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza commenta in una nota la pista ciclabile di via Castelbarco a Milano: "Il delirio ideologico pseudo ambientalista della giunta Sala sembra non avere fine. Al ritorno dalle ferie i milanesi stanno vedendo spuntare come funghi nuove, e assurde, piste ciclabili. Fra le ultime in ordine di tempo c'è quella di via Castelbarco, in zona Bocconi. Come le altre, anche questa è stata realizzata senza alcun riguardo per la sicurezza dei ciclisti. La pista corre lungo la strada, accanto alle auto parcheggiate. A delimitarla c'è solo una linea tratteggiata disegnata per terra. E così basta una portiera aperta inavvertitamente per far cadere chi usa la ciclabile pensando di essere al sicuro. Come dimostrano i casi di corso Buenos Aires e corso Venezia, come dimostrano i lavori appena partiti per realizzare altre corsie riservate alle due ruote in viale Monza e lungo la Cerchia dei Navigli, siamo in preda a un delirio ideologico che sta trasformando Milano in una trappola sia per gli automobilisti sia per i ciclisti. Con le strade ormai ridotte a una sola corsia e i posti auto cancellati per far posto a questi improbabili progetti. È arrivato il momento di dire basta. Milano ha bisogno di tornare a essere una città dinamica e sicura". (Com)