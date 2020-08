Usa: Trump, candidatura Biden "la più a sinistra" della nostra storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito il candidato democratico Joe Biden un "estremista di sinistra" e ha descritto come “delinquenti” i manifestanti che giovedì sera hanno protestato davanti alla Casa Bianca. Il presidente, riferisce la stampa Usa, ha parlato ieri sera ai suoi sostenitori a Manchester, nello stato del New Hampshire. “Joe Biden corre sulla piattaforma più di sinistra che sia mai esistita nella storia americana. Se i nostri avversari stranieri stessero architettando un piano per distruggere gli Stati Uniti dall’interno tutto quello che dovrebbero fare è guardare al ticket Biden-Harris. Che ne dite di lei? È una bellezza”, ha detto Trump. Il presidente ha quindi fatto riferimento alle proteste registrate giovedì sera fuori dalla Casa Bianca. “Ricordate, non erano proteste pacifiche. Erano delinquenti”, ha detto. (Nys)