Credito: Abi, internet e Mobile banking ancora più centrali nella scelta del cliente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crescente utilizzo dei canali digitali (smartphone e tablet) in atto negli ultimi anni ha posto maggiore enfasi sulla centralità del cliente all'interno dell'offerta delle banche. In questa ottica l'indagine online Abi Lab-Doxa, contenuta nel Rapporto annuale sul Digital Banking di Abi Lab, analizza e descrive la percezione e i comportamenti degli utilizzatori di Internet e Mobile banking per comprenderne i principali bisogni e le attese. L'analisi - riferisce una nota di Abi - è stata compiuta su un campione di 1.033 utenti di Mobile e Internet banking, rappresentativi della popolazione italiana che ha accesso a Internet ed effettua operazioni (informative o dispositive) tramite app, Mobile site e/o Pc. All'interno del panel analizzato è stato condotto anche un focus specifico sui clienti che hanno aperto un nuovo rapporto con una banca (es: conto corrente, investimento, finanziamento, carta prepagata, etc.) utilizzando esclusivamente i canali digitali (Internet o Mobile banking), cosiddetti clienti "Digital onboarded". Nell'analisi del profilo del cliente digitale emerge una sostanziale parità di genere, il 29 per cento degli intervistati è under 34, circa il 40 per cento possiede un titolo di studio elevato (laurea) e circa la metà (48 per cento) è un lavoratore dipendente. I clienti Digital onboarded fanno emergere un atteggiamento tipico dei target più sofisticati e più evoluti: il 46 per cento è multibancarizzato rispetto al 30 per cento del panel complessivo. (segue) (Com)