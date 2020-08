Credito: Abi, internet e Mobile banking ancora più centrali nella scelta del cliente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la ricerca Pc e smartphone ormai si equivalgono in termini di utilizzo per le operazioni digitali, infatti, le percentuali di coloro che ricorrono a operazioni informative o dispositive sono molto vicine (86 per cento PC vs. 83 per cento smartphone). La scelta del supporto tecnico è - spiega la nota - dettata principalmente dal contesto in cui si rende opportuna l'operazione. Ad esempio, la ricerca di sportelli e la prenotazione di appuntamenti in filiale viene svolta principalmente attraverso smartphone; per il saldo di conti e carte di pagamento l'utilizzo dei dispositivi è quasi indifferente, mentre per le operazioni dispositive più complesse, quali F24, pagamenti (tasse, mav, cbill e bollo auto), che richiedono l'impiego di strumenti adeguati (ad es. l'uso di una tastiera estesa), l'uso del Pc è ancora predominante. In linea generale emerge sempre più un'apertura verso il digitale: nel caso dei bonifici, ad esempio, 7 intervistati su 10 dichiarano di preferire i canali digitali (rispetto alla filiale) per effettuare tali operazioni. (segue) (Com)