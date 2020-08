Credito: Abi, internet e Mobile banking ancora più centrali nella scelta del cliente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mediamente 1 intervistato su 4 dichiara di aver lasciato un punteggio, un commento o di aver condiviso la sua esperienza d'uso delle applicazioni di Mobile Banking nelle diverse piattaforme in cui si possono scaricare le App (App store); fra i clienti Digital onboarded si raggiunge il 38 per cento. Il 37 per cento degli intervistati ha incrementato l'utilizzo di Internet banking da quando è attivo sul Mobile, a conferma che i due canali si autoalimentano a vicenda. Lo studio sottolinea che le aspettative della clientela si muovono nella direzione di una gamma di servizi sempre più completa. Tra i desiderata dei clienti intervistati emergono soprattutto la richiesta di sconti, coupon, i servizi di localizzazione e l'assistenza tramite chat testuali o video chat. È opportuno sottolineare - conclude la nota di Abi - che una significativa quota di intervistati indica che è soddisfatto della completezza dei servizi offerti. (Com)