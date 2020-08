Decreto Semplificazioni: Renzi, emendamento M5s contro aeroporto Firenze non passa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emendamento del M5s "contro l’aeroporto di Firenze non passa, altrimenti non passa nemmeno il semplificazioni", ammonisce il leader di Italia viva Matteo Renzi. "Il M5s si metta il cuore in pace, l’emendamento rimane, che gli piaccia o no. Hanno già bloccato abbastanza cose in questo Paese, non permetteremo che dettino la linea sull’ aeroporto di Firenze", ha aggiunto Renzi questa mattina a Firenze presentando le liste di Italia viva per le elezioni regionali con il candidato presidente Eugenio Giani. (Rin)