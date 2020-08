Regionali: Renzi, Italia viva contro alleanza strutturale con M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un renziano che vota Emiliano o Sansa del 'Fatto Quotidiano' se esiste presentatemelo. Votare uno così è l’esatto opposto dello spirito della Leopolda. Italia viva è contro un’alleanza strutturale con i grillini. Se volete una casa dove si manda via Salvini ma non si fanno entrare Di Battista e la Taverna, quella è Italia viva", lo ha detto Matteo Renzi a Firenze presentando le liste di Italia viva per le prossime regionali. (Rin)