Fase 3: fonti Viminale, 9.000 tamponi e 34.000 test rapidi per personale di Polizia di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per assicurare la protezione sanitaria del personale della Polizia di Stato impegnato in attività di polizia di frontiera, si è provveduto - si apprende da fonti del Viminale - alla dotazione dei dispositivi di protezione individuale consistenti in: 1.291.000 mascherine FFP2/3; 2.791.000 mascherine chirurgiche; 2.959.000 guanti; 92.700 dispositivi di protezione del volto; 23.904 camici n. 2.555 tute; 22.600 copricalzari; 18.950 cuffie; 6.900 copriscarpe; 191.062 unità di gel disinfettante. Le stesse fonti quindi aggiungono che sono stati inoltre effettuati nei confronti di tutto il personale della Polizia di Stato, impegnato anche in servizi diversi, sull’intero territorio nazionale, 9.000 tamponi, nonché 20.000 test di siero-prevalenza e 14.000 test rapidi per anticorpi Covid-19. In considerazione delle misure di prevenzione adottate, si è riusciti ad arginare la diffusione del contagio: sono risultati positivi, da fine gennaio, 546 operatori della Polizia di Stato, pari allo 0,55 per cento del totale del personale in servizio, per cause di contagio per la maggior parte ascrivibili a contatti extra-lavorativi.(Rin)