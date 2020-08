Roma: maltratta e picchia genitori per comprare droga, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un romano di 40 anni, senza occupazione e già noto per precedenti reati, è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 26 agosto 2020 dal Tribunale ordinario di Roma – sezione Gip, per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. I carabinieri hanno portato alla luce numerosi episodi di violenza fisica e verbale commessi dall’uomo nei confronti dei genitori conviventi. Nello specifico, l’arrestato, soggetto tossicodipendente, allo scopo di ottenere giornalmente delle somme di denaro per l’acquisto di droga, picchiava e minacciava ripetutamente le vittime, anche utilizzando coltelli da cucina. Il 40enne è stato rintracciato presso la propria abitazione e poi tradotto nel carcere di Velletri, come disposto dall'autorità giudiziaria. (Rer)