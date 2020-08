Coronavirus: Pro Sesto, protocolli squadre calcio difficili da applicare, dubbi anche su utilizzo sierologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci stiamo accorgendo, di giorno in giorno, che i protocolli previsti sono difficilmente applicabili e inoltre lasciano molte incertezze anche e soprattutto in relazione alla vità 'sociale' dei nostri calciatori che, alla fine, è molto simile a qualsiasi altro lavoratore". Lo dice Amedeo Mangili, vicepresidente della Pro Sesto, club professionistico di calcio che milita in Serie C e che proprio in questi giorni ha individuato due atleti positivi nel proprio organico. Fatto questo che ha, fra l'altro, portato all'annullamento dell'amichevole in programma oggi con il Monza. Il club di Sesto San Giovanni subito dopo la 'Fase 1' ha istituito al proprio interno un 'Comitato Medico Scientifico ', coordinato dal dottor Cesare Massa Saluzzo e composto anche da virologi e igienisti, che proprio in questi giorni ha scritto alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e alla Lega Pro evidenziando come "questi protocolli siano stati stilati nell'ottica di un 'ritiro chiuso' della squadra, che veniva completamente 'isolata' dal mondo esterno per tutta la durata dell'attività fino alla fine della stagione. Mentre successivamente si è abolita l'obbligatorietà di isolamento di tutto il gruppo, facendo sì che gli atleti potessero vivere al di fuori di una struttura dedicata e continuassero a potersi recare nei normali ambienti di vita con la possibilità di contatto e di contagio". "Sia chiaro - spiega il vicepresidente Mangili, che è anche medico - il nostro obiettivo è quello di tutelare e garantire la salute dei nostri atleti e dell'intera collettività. Ma il modello proposto al mondo del calcio non ci convince, soprattutto se rapportato a strutture come la nostra o come molte altre che militano in Lega Pro". I dubbi del 'Comitato' della Pro Sesto riguardano anche altre situazioni quali, ad esempio, "la ripetizione degli esami sierologici ogni 14 giorni, visto che diversi studi dimostrano come questo tipo di screening in generale, ma soprattutto se applicato in questo contesto, abbia davvero una scarsa validità diagnostica". (Com)