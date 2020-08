Fiumicino: Europa verde, pronti a ricorso contro decreto sindaco su chiusura palestre scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco di Fiumicino ritiri subito il Decreto con cui ieri ha deciso la chiusura, per tutto l'anno scolastico, delle attività motorie, sportive e ricreative che si svolgono in orario pomeridiano-serale nelle palestre scolastiche e sono organizzate dalle Associazioni sportive dilettantistiche". Lo dichiarano, in una nota, i due docenti di educazione fisica Nando Bonessio e Silvana Meli che rivestono la carica di co-portavoce del Lazio e di Roma dei Verdi-Europa Verde. I due esponenti ambientalisti, esperti di attività sportive, hanno poi proseguito: "La decisione dell'ex senatore Esterino Montino è un atto inopportuno che non persegue in alcun modo lo scopo di contenere l'epidemia da Covid-19 ma penalizza le Associazioni Sportive e gli operatori che organizzano attività a quote calmierate, dunque tutta la comunità sociale che ne usufruiva e che sarà lasciata allo sbando senza riferimenti". "In tutta Italia, le attività sportive, sono state autorizzate alla riapertura con decreto del presidente del Consiglio e la stessa ministra dell'Istruzione Azzolina ha dichiarato la necessità che le strutture sportive scolastiche rimangano aperte al pomeriggio per le attività sportive delle Asd. Siamo quindi pronti a esporci – concludono Bonessio e Meli, – a fianco delle associazioni in tutte le loro battaglie sino all'eventuale presentazione al Tar di un ricorso che chieda l'immediato annullamento del provvedimento". (Com)