Migranti: Calderoli (Lega), in hotspot Lampedusa oltre 1.000, altre centinaia in arrivo per Lamorgese tutto bene?

- L’hotspot di Lampedusa, nonostante i continui trasferimenti, "resta sovraffollato con 1.050 immigrati, stanno arrivando due navi stranieri di Ong straniere, la solita Sea Watch e la new entry Louise Michel, entrambe respinte da Malta e dirette a Lampedusa con altri 200 immigrati ciascuna, senza contare gli sbarchi autonomi di barchini e velieri, anche sulle coste calabresi". Lo denuncia in una nota il senatore della Lega Roberto Calderoli. "Eppure davanti a questi numeri inconfutabili il ministro Lamorgese riesce a dire che non c’è nessuna emergenza. Beata ingenuità o beata ignoranza, fate voi", commenta.(Com)