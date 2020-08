Roma: Civica-Pd, basta soprusi su Piscina Garbatella, serve dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capigruppo in Campidoglio della lista Civica RtR Svetlana Celli e del Partito democratico Giulio Pelonzi, in una nota congiunta dichiarano: "Non c'è pace per la Lazio Nuoto. Nonostante innumerevoli errori evidenziati dal Tribunale amministrativo del Lazio, il Campidoglio, come fosse un organo giurisdizionale superiore addirittura ai giudici amministrativi, è andato ugualmente avanti quasi fosse una guerra privata. Sull'ormai nota vicenda dell'assegnazione della piscina della Garbatella, a fine giugno il Tar aveva dato ragione alla Lazio Nuoto, individuando gravi carenze istruttorie dell'Ufficio ed annullando l'assegnazione alla società Maximo perché priva dei requisiti". "Invece, in tutta fretta ed in piena estate con la città rallentata dal caldo - spiegano - l'Amministrazione ha nuovamente riassegnato l'impianto alla stessa società Maximo. Tra l'altro l'unica comunicazione fatta pervenire alla Lazio Nuoto è stata tramite un cartello, affisso all'esterno dell'impianto nella settimana di Ferragosto, con l'obbligo di lasciare la struttura il 2 settembre, dopo 34 anni di una ottima riconosciuta gestione. Pur volendo sorvolare sullo stile di un'Amministrazione, a questo punto decisamente persecutorio, si tratta di una decisione incredibile che ha i toni di un sopruso, perché va contro ogni parametro di buona Amministrazione: Roma Capitale, a seguito della sentenza ha chiesto al Tribunale specifici chiarimenti ma, senza attenderne la risposta, ha 'riaperto' la gara, avviando una nuova istruttoria e richiedendo la documentazione mancante, che durante la gara la Maximo affermava impossibilitata a produrre. Una procedura amministrativa che sarà sicuramente oggetto di giudizio in altre sedi". (segue) (Com)