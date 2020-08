Roma: Civica-Pd, basta soprusi su Piscina Garbatella, serve dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come è possibile, proseguono Pelonzi e Celli, "che una società dichiarata dai giudici priva dei requisiti per partecipare al bando, per l'Amministrazione lo sia diventata da un momento all'altro al punto da riconoscerla vincitrice per la seconda volta? Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Si potrebbe pensare che l'unico intento evidente di questa Amministrazione sia quello di estromettere dalla piscina di Garbatella la Lazio Nuoto, costi quel che costi. A questo punto l'Amministrazione ha portato il contenzioso alle estreme conseguenze che, inevitabilmente, peserà sulle casse comunali ed in termini di disservizio all'intera città. Ma è tutta la gestione dello sport in questi quattro anni che è stata costellata di gravi errori, negando ogni dialogo ed imponendo bandi mal elaborati che, infatti, sono andati tutti deserti. Il vero salto di qualità nella gestione del servizio sport - un settore che produce positivi effetti sociali, culturali e di prevenzione sanitaria - sarà nel momento in cui Roma Capitale non ne avrà un approccio di tipo solo economico, ma avvierà un dialogo con i gestori e le associazioni, partner e non avversari dell'Ente Pubblico: quello che continua a mancare a questa maggioranza. Roma ha bisogno di tornare a respirare, di dialogare e trovare le soluzioni che arricchiscano i cittadini di opportunità. Non ha bisogno di conflitti e contenziosi lunghi e costosi. In un momento delicato quale quello che stiamo vivendo del dopo pandemia, lo Sport ha sicuramente una importante funzione nel migliorare la vita dei cittadini. Se tutto questo viene ignorato o non se ne tiene conto, il danno viene fatto all'intera città". (Com)