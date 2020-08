© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha affermato che "sebbene ci sia una tendenza in aumento degli sbarchi autonomi rispetto al 2019, i numeri attuali non rappresentano un'emergenza". In un'intervista a "La Repubblica", la titolare del Viminale ha precisato: "Le difficoltà sono di carattere logistico legate alle misure di profilassi sanitaria stabilite per il Covid-19". (Rin)