- Da lunedì 31 agosto i varchi della zona a traffico limitato del Centro storico, del Tridente e di Trastevere torneranno attivi secondo gli orari consueti. È quanto rende noto, in un comunicato, il Campidoglio. "Tutti i dettagli sono disponibili sul sito di Roma servizi per la mobilità", conclude. (Com)