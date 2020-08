Sanità: Fornaro (Leu), abolizione superticket merito di governo, non di altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'abolizione del superticket in sanità "è stato un impegno assunto da questo governo, inserito nella legge di bilancio 2020 e entrerà in vigore dal primo di settembre". Lo chiarisce in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro "Una scelta fortemente voluta dal ministro della salute Roberto Speranza - continua -. Peccato vi siano presidenti di Regione, come il piemontese Alberto Cirio, che, senza alcun rispetto per la realtà e per la verità, si intestano i meriti di questa decisione con annunci sui social che mancano del piccolo particolare di indicare l'origine statale del provvedimento. È davvero triste vedere come la propaganda abbia preso il posto di un corretto rapporto istituzionale e si cerchi di far passare una formale presa d'atto della giunta di un provvedimento a totale costo statale, per una decisione voluta dalla Regione. Pur di non riconoscere i meriti di un governo della parte politica avversa - conclude Fornaro - si arriva a negare la realtà".(Com)