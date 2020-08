Bielorussia: ministero dell’Interno, 32 persone arrestate nelle proteste di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 32 persone sono state arrestate durante le manifestazioni non autorizzate in Bielorussia nella giornata di ieri. Lo ha reso noto oggi il ministero dell’Interno di Minsk in un comunicato. “Per quanto riguarda le proteste, non erano affollate. Le più partecipate si sono svolte a Minsk. Un totale di 32 persone sono state detenute (e rimarranno in custodia) fino alle udienze del tribunale sulle violazioni amministrative", si legge nella nota. Le manifestazioni più grandi si sono tenute a Minsk: una nei pressi del Teatro accademico nazionale “Janka Kupala”, che ha riunito circa 200 persone, un’altra in piazza dell’Indipendenza, che ha riunito circa 90 manifestanti. Le proteste di massa dell'opposizione sono scoppiate in tutta la Bielorussia a seguito delle elezioni presidenziali del 9 agosto che hanno visto la rielezione per un sesto mandato del presidente in carica Alexander Lukashenko. Secondo i dati diffusi dalla Commissione elettorale centrale, il presidente in carica Lukashenko ha ottenuto l'80,1 per cento dei voti contro il 10,12 per cento dell’esponente dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya. Quest’ultima si è tuttavia rifiutata di riconoscere i risultati delle elezioni, ha lasciato la Bielorussia ed è attualmente in Lituania. Dopo le elezioni diverse proteste sono scoppiate nella capitale Minsk e in molte altre città del Paese, portando a scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.(Rum)