Giappone: dimissioni Abe, Trump rammaricato "mi dispiace molto"

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso il suo rammarico per la decisione del primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, di rinunciare al suo mandato a causa di problemi di salute. “Voglio rendere omaggio al primo ministro Shinzo Abe, un mio grande amico", ha detto Trump parlando ai giornalisti. "Mi dispiace molto”, ha affermato, aggiungendo che chiamerà Abe. Il premier giapponese si è dimesso per problemi di salute. “Non posso restare nel ruolo di primo ministro se non mi sento al meglio”, ha detto il premier giapponese parlando ieri in conferenza stampa. Il leader ha spiegato che la sua malattia cronica, la colite ulcerosa, è peggiorata il mese scorso e ha ammesso che la decisione è stata molto difficile da prendere. (Nys)