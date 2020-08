Trasporti: Raggi, arrivati primi bus presto su strade Capitale, bel risultato per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, in un post su Facebook annuncia l'arrivo dei nuovi bus nella Capitale, allegando anche un video. "Eccoli. Sono i nuovi bus che presto vedrete sulle strade di Roma - scrive Raggi - i primi della fornitura di 328 mezzi acquistati per quest’anno. Come da programma sono arrivati nei nostri depositi e a giorni entreranno in esercizio. Al primo lotto di 72 mezzi ne seguiranno altri fino a esaurire la fornitura nei prossimi mesi. Possiamo contare ora su nuovi veicoli per rinnovare e potenziare la flotta, anche in vista della riapertura delle scuole. Ricordo che altri 227 nuovi bus sono già in esercizio dallo scorso anno, mentre ne abbiamo ordinati altri 82 solo poche settimane fa. A questi si aggiungono i 100 mezzi acquistati in autofinanziamento da Atac. Un bel risultato per la nostra città e per gli utenti del trasporto pubblico romano". (Rer)