Turkmenistan-Corea del Sud: Berdimuhamedov ringrazia Moon per aiuti sanitari contro la pandemia

- Il presidente del Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedov, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo sudcoreano, Moon Jae-in, durante il quale lo ha ringraziato per aver inviato forniture mediche durante la pandemia di coronavirus. È quanto riporta il quotidiano statale “Neytralny Turkmenistan”, secondo cui durante il colloquio le due parti hanno prestato particolare attenzione alla collaborazione sanitaria in relazione alla pandemia di coronavirus. “Esprimendo profonda gratitudine alla controparte sudcoreana per aver inviato forniture mediche e dispositivi di protezione individuale in Turkmenistan, il presidente Gurbanguly Berdimuhamedov ha sottolineato di considerare questo passo come una manifestazione di sentimenti di amicizia e fiducia tra i due popoli”, riporta il quotidiano. Nel corso dei colloqui telefonici, i due leader hanno inoltre concordato che la comunità internazionale debba intraprendere iniziative di solidarietà congiunta per contrastare efficacemente la pandemia. Secondo le stime ufficiali comunicati dalle autorità sanitarie, il Turkmenistan non ha rilevato casi di coronavirus, tuttavia come misura di prevenzione il governo ha introdotto l’uso obbligatorio delle mascherine in tutto il Paese, oltre a una serie di restrizioni sul funzionamento delle imprese, dei trasporti e dei servizi.(Rum)