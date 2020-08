Vacanze: Coldiretti/Ixè, 8,8 milioni in partenza a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo rientri, sono 8,8 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze nel mese di settembre anche se in calo del 13 per cento rispetto allo scorso anno per effetto delle difficoltà economiche, della paura del contagio da coronavirus e dei timori per il futuro. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe' divulgata in occasione dell'ultimo weekend di agosto da bollino rosso per il controesodo che segna il ritorno della maggioranza degli italiani al lavoro ma anche un inedito turnover nei luoghi di villeggiatura. Con il controesodo si conclude il rientro per i 21,1 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto che, nonostante il calo dell'11 per cento rispetto allo scorso anno, è stato di gran lunga il mese più gettonato dell'estate ma anche quello che ha fatto segnare la minore riduzione delle presenze nazionali dopo il crollo del 54 per cento a giugno e del 23 per cento a luglio. (segue) (Com)