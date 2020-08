Vacanze: Coldiretti/Ixè, 8,8 milioni in partenza a settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese di settembre - sottolinea la Coldiretti - è particolarmente apprezzato da quanti cercano il relax e la tranquillità ma vogliono anche approfittare dei risparmi possibili con l'arrivo della bassa stagione. Si verifica infatti una riduzione dei listini che - precisa Coldiretti - può arrivare al 30 per cento e che risulta particolarmente appetibile in un momento di difficoltà economica. La ricerca del risparmio - continua Coldiretti - non è però certo la sola ragione poiché ad apprezzare il mese di settembre sono soprattutto coloro che vogliono cogliere l'ultimo scampolo dell'estate per riposarsi e tornare in forma alla routine quotidiana. (segue) (Com)