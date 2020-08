Vacanze: Coldiretti/Ixè, 8,8 milioni in partenza a settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche se il mare resta protagonista, a settembre si registra infatti un deciso aumento in percentuale - precisa la Coldiretti - del turismo legato alla natura in montagna, nei parchi e nelle campagne rispetto alle mete tradizionali. Un nuovo protagonismo dei centri minori spinto dagli effetti della pandemia che ha portato alla riscoperta nell'estate 2020 del turismo di prossimità che rende piu' facile anche il rispetto del distanziamento. Una opportunità resa possibile in Italia - sottolinea Coldiretti - dalla diffusione capillare dei piccoli comuni con la capacità di offrire un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale ed enogastronomico senza eguali. In Italia i centri sotto i 5mila abitanti sono, infatti, 5.498, quasi il 70 per cento del totale, secondo un'analisi Coldiretti su dati Istat, ma vi risiede solo il 16 per cento degli italiani, pari a 9,8 milioni di abitanti, pur rappresentando il 54 per cento dell'intera superficie nazionale. Ma in molte regioni il territorio coperto dai borghi arriva anche al 70 per cento. (segue) (Com)